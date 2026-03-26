Tres feriados obligatorios marcarán las próximas semanas

Las personas trabajadoras en Costa Rica tendrán tres feriados de pago obligatorio en las próximas semanas: el Jueves Santo (2 de abril), el Viernes Santo (3 de abril) y el sábado 11 de abril, fecha en que se conmemora la gesta heroica de Juan Santamaría.

Así lo recordó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señalar que estos días están establecidos en el artículo 148 del Código de Trabajo y su disfrute no se traslada a otra fecha.

De acuerdo con la normativa, ninguna persona trabajadora está obligada a laborar durante un día feriado. En caso de que la persona decida no trabajar, no puede ser sancionada por esta razón.

El reconocimiento salarial dependerá del tipo de modalidad de pago que tenga cada trabajador. En los centros de trabajo con pago semanal en actividades no comerciales donde se remunera únicamente el tiempo efectivamente laborado, se deben pagar los días trabajados de la semana y, además, agregar el valor de un día por cada feriado, aunque no se labore.

Si la persona trabaja alguno de estos feriados, la empresa deberá agregar un salario sencillo adicional por cada día trabajado, de forma que el pago total sea doble.

En el caso de empresas que aplican pago mensual, quincenal o semanal en actividad comercial, el salario ya contempla todos los días del periodo, incluidos descansos y feriados. Por ello, si el trabajador labora durante un feriado, se debe cancelar un salario adicional por cada día trabajado.

Asimismo, si se realizan horas extra durante estos feriados, estas deben pagarse a tiempo y medio, lo que equivale a un pago triple.

Además, los funcionarios del sector público tendrán vacaciones colectivas durante la Semana Santa. Según la Directriz 056-MIDEPLAN-MTSS, se concederán a título de vacaciones los días 30 y 31 de marzo y el 1.º de abril.

Próximos feriados de pago obligatorio

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

11 de abril: Día de Juan Santamaría

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de julio: Día de la Anexión del partido de Nicoya

15 de agosto: Día de la madre

15 de setiembre: Independencia

25 de diciembre: Navidad

Feriados de pago no obligatorio