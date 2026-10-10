Tres exdiputados disputan este sábado la presidencia del PLN

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El Partido Liberación Nacional (PLN) definirá este sábado su nueva dirigencia, en una Asamblea Nacional marcada por la disputa entre tres figuras que buscan asumir la presidencia de la agrupación y conducirla de cara a los próximos años.
El Tribunal de Elecciones Internas del PLN declaró un total de 14 candidaturas para ocupar la Presidencia, Secretaría General, Tesorería, Vicepresidencia, Subsecretaría, Subtesorería y Fiscalía del partido.
La principal disputa estará en la presidencia, donde competirán Óscar Izquierdo, Fabio Molina y Rolando González.
Izquierdo, actual jefe de asesores de la fracción legislativa liberacionista, planteó como una de sus prioridades mejorar la coordinación entre el partido y sus diputados, además de retomar el contacto con las estructuras territoriales.
También ha reconocido el peso político del excandidato presidencial Álvaro Ramos y aseguró que espera contar con su respaldo.
“Ojalá me respalde don Álvaro. Creo que lo voy a tener porque he conversado con él largo y tendido sobre lo que debe ser Liberación Nacional”, afirmó.
Molina, por su parte, entró a la competencia durante el último día de inscripción y propone reorganizar territorialmente al PLN, modernizar su estrategia de comunicación y construir un proyecto político que permita a la agrupación volver a disputar Casa Presidencial.
“Hoy estamos en una encrucijada: si somos un partido débil y temeroso que solo aspira a ganar unas cuantas alcaldías y diputaciones, o si de verdad retomamos el camino grande de Liberación Nacional, un partido con vocación ganadora que va por el triunfo y está dispuesto a volver a Casa Presidencial”, dijo Molina a Grupo Extra.
El exdiputado aseguró que, de ganar, procurará mantenerse “equidistante” de las corrientes internas y convertirse en un puente para mantener la armonía partidaria.
La papeleta definida por el Tribunal de Elecciones Internas quedó conformada de la siguiente manera: