Tres exdiputados disputan este sábado la presidencia del PLN

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El Partido Liberación Nacional (PLN) definirá este sábado su nueva dirigencia, en una Asamblea Nacional marcada por la disputa entre tres figuras que buscan asumir la presidencia de la agrupación y conducirla de cara a los próximos años.

El Tribunal de Elecciones Internas del PLN declaró un total de 14 candidaturas para ocupar la Presidencia, Secretaría General, Tesorería, Vicepresidencia, Subsecretaría, Subtesorería y Fiscalía del partido.

La principal disputa estará en la presidencia, donde competirán Óscar Izquierdo, Fabio Molina y Rolando González.

Izquierdo, actual jefe de asesores de la fracción legislativa liberacionista, planteó como una de sus prioridades mejorar la coordinación entre el partido y sus diputados, además de retomar el contacto con las estructuras territoriales.

Oscar Izquierdo. Foto: Archivo.

También ha reconocido el peso político del excandidato presidencial Álvaro Ramos y aseguró que espera contar con su respaldo.

“Ojalá me respalde don Álvaro. Creo que lo voy a tener porque he conversado con él largo y tendido sobre lo que debe ser Liberación Nacional”, afirmó.

Molina, por su parte, entró a la competencia durante el último día de inscripción y propone reorganizar territorialmente al PLN, modernizar su estrategia de comunicación y construir un proyecto político que permita a la agrupación volver a disputar Casa Presidencial.

“Hoy estamos en una encrucijada: si somos un partido débil y temeroso que solo aspira a ganar unas cuantas alcaldías y diputaciones, o si de verdad retomamos el camino grande de Liberación Nacional, un partido con vocación ganadora que va por el triunfo y está dispuesto a volver a Casa Presidencial”, dijo Molina a Grupo Extra.

El exdiputado aseguró que, de ganar, procurará mantenerse “equidistante” de las corrientes internas y convertirse en un puente para mantener la armonía partidaria.

Rolando González. Captura de video

Los candidatos

La papeleta definida por el Tribunal de Elecciones Internas quedó conformada de la siguiente manera: