Sherman Guity, Melissa Calvo y Amalia Ortuño serán los encargados de portar la bandera costarricense en el Mundial de Para Atletismo India 2025, del 27 de septiembre al 5 de octubre en el estadio Jawaharlal Nehru, con capacidad para 60 mil personas.

Ortuño, hexacampeona mundial de crossfit adaptado, debutará en estas justas en lanzamiento de jabalina y disco F56.

“Todo lo que realice en el Mundial será un éxito para mí. A finales de marzo lancé mi primera jabalina y en julio logré la marca de clasificación. Voy a dar lo mejor”, afirmó.

Calvo competirá en los 100, 200 y 400 metros T13, en lo que será su tercer Mundial. Tras quedar cuarta en París y Kobe, ahora apunta a subir al podio.

“Hoy creo estar mejor preparada y con muchos deseos de bajar mis marcas”, dijo Calvo

El limonense Guity, referente del para atletismo nacional, participará en 100 y 200 metros T64. Ya suma tres medallas en mundiales, oro y plata en París, más un oro en Kobe, y mantiene intacta la ambición.

“Cada vez que corro quiero darle alegrías a Costa Rica, escuchar el himno y ver nuestra bandera en lo más alto”, mencionó Guity