Tres años sin Keibril: el caso que sigue estremeciendo al país

Este 9 de abril se cumplen tres años de la desaparición de la bebé Keibril García, un caso que conmovió a Costa Rica y que, lejos de resolverse, sigue generando revelaciones que impactan a la opinión pública.

La menor, de apenas nueve meses, desapareció en 2023 en Cervantes de Alvarado, en circunstancias que desde el inicio apuntaron a su entorno cercano. Las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificaron como principal sospechoso a Hugo Adrián Casasola Salas, padrastro de la madre y padre biológico de la niña.

Uno de los elementos más delicados del caso es la situación de la madre, quien tenía 12 años al momento de los hechos. La menor fue víctima de violación por parte del imputado, lo que derivó en el nacimiento de Keibril.

Según la hipótesis judicial, el hombre habría sustraído a la bebé y posteriormente acabado con su vida dentro de un vehículo. Por estos hechos, fue condenado inicialmente a 79 años de prisión, pena que luego se redujo a 50 años por los delitos de violación calificada y sustracción de persona menor de edad.

Fotos: Isaac Villalta

El caso ha tomado un giro aún más complejo tras una investigación periodística que señala que la madre también habría sido víctima de abusos sexuales por parte de otros hombres adultos, incluso antes de la desaparición, lo que evidencia un entorno de alta vulnerabilidad.

Jueza señala negligencia de la defensa de Casasola por requerir observar nueva prueba en último momento, a pesar de que tenía acceso a ella hace semanas.



Paralelamente, el proceso judicial contra Casasola se centró en los delitos de violación y sustracción, ya que la Fiscalía no incluyó el presunto homicidio por falta de pruebas concluyentes, aunque el OIJ mantiene esa línea investigativa.

Actualmente, la madre permanece bajo la tutela del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).