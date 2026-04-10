Tres años sin Keibril: caso sigue sin resolverse

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Tres años han pasado desde la desaparición de Keibril García, un caso que conmocionó a Costa Rica y que, lejos de cerrarse, continúa sin resolverse y bajo fuertes cuestionamientos por fallas en su manejo inicial.

La menor, de apenas nueve meses, desapareció en 2023 en Cervantes de Alvarado, Cartago. Desde entonces, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantuvo como principal sospechoso a su padre biológico, Hugo Adrián Casasola Salas, quien fue condenado a 50 años de prisión por los delitos de violación calificada y sustracción de persona menor de edad.

Aunque la hipótesis judicial sostiene que el hombre habría acabado con la vida de la menor, el presunto homicidio no fue incluido en la acusación por falta de pruebas suficientes, por lo que el caso sigue abierto a nuevas líneas de investigación.

Paralelamente, nuevas revelaciones han puesto el foco en el entorno de la menor. Una investigación periodística expuso que la madre, quien era menor de edad al momento de los hechos, también habría sido víctima de abusos sexuales por parte de otros adultos, lo que evidencia un contexto de alta vulnerabilidad.

El caso dejó al descubierto deficiencias en los procedimientos y cuestionamientos sobre la aplicación de protocolos de protección a la niñez.

En este sentido, la psicóloga forense Gabriela Mora explicó que la situación refleja una problemática que muchas veces se prefiere ignorar: la violencia dentro de los hogares. Señaló que las alertas estuvieron presentes desde el inicio, como el embarazo de una niña de 12 años, lo cual debió activar de inmediato los sistemas de protección del país.



Después de tres años, se evidencian fallas en la protección a la niñez.

Mora indicó que estos casos no son invisibles, sino ignorados, y que en contextos de violencia crónica el silencio se convierte en una estrategia de sobrevivencia marcada por el miedo, la dependencia económica y la normalización de la violencia. Además, advirtió que cuando una persona crece en estos entornos, muchas veces no logra identificar el abuso, lo que perpetúa ciclos generacionales si no existe una intervención especializada.

La especialista también fue enfática en que Keibril “pagó el precio más alto”, al señalar que hubo adultos e instituciones que pudieron intervenir y no lo hicieron. Recalcó que un embarazo en una menor no es un asunto privado, sino una emergencia de protección, y advirtió que mientras estos casos se sigan tratando como problemas internos de familia, la respuesta llegará siempre demasiado tarde.

Estas falencias derivaron en la sustitución de funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por incumplimiento de funciones. Además, el Ministerio Público implementó nuevos protocolos para mejorar la atención de casos de abuso en personas menores de edad.

A tres años de los hechos, el caso Keibril sigue siendo una herida abierta para el país y un recordatorio de la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección de la niñez.