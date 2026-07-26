Tres accidentes distintos dejan 3 heridos graves en la Zona Norte

Tres personas resultaron gravemente heridas en distintos accidentes de tránsito ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en la Zona Norte del país, según reportes de la Cruz Roja Costarricense.

El primer incidente se registró a las 11:01 p. m. en San José Pizote de Upala, donde un vehículo y una motocicleta chocaron. En el lugar, los socorristas atendieron a un hombre adulto que se encontraba inconsciente y en condición crítica, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital de Upala.

Aparatoso accidente en Río Cuarto. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Posteriormente, a las 2:35 a. m., se reportó un derrape de motocicleta en Peñas Blancas de San Ramón. Dos hombres adultos fueron atendidos en la escena. Uno de ellos sufrió un severo trauma en la cabeza y fue llevado en condición crítica al Hospital San Carlos, mientras que el otro no requirió traslado y se movilizó por sus propios medios.

Aparatoso accidente en Río Cuarto. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El tercer accidente ocurrió a las 6:07 a. m. en Santa Rita de Río Cuarto, sobre la Ruta 4, cerca de Soda Marielos, donde una motocicleta y un automóvil colisionaron. Tras el impacto, la motocicleta se incendió y fue consumida por las llamas.

Aparatoso accidente en Río Cuarto. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El motociclista, un hombre de aproximadamente 25 años, sufrió fracturas en una extremidad superior y otra inferior, a la altura del fémur. Luego de ser estabilizado por la Cruz Roja, fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Aguas Zarcas.

Las autoridades correspondientes investigan las circunstancias que provocaron los tres accidentes de tránsito.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.