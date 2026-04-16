Tren rápido no costará más que el servicio actual, asegura Incofer 

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Tren Rápido de Pasajeros tendrá una tarifa que no será superior a la que los usuarios pagan actualmente por el servicio, según lo aseguró el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Álvaro Bermúdez.

El jerarca asistió a la Comisión de Asuntos Hacendarios en la que se dictaminó de forma unánime el expediente 25.291, proyecto de ley para la construcción, equipamiento y puesta en operación del Tren Rápido de Pasajeros, que contempla un crédito de $800 millones aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), uno de los proyectos prioritarios para la presidenta electa Laura Fernández.

“No tiene que ser subvencionado porque la modalidad que escogimos es que el Estado hace el financiamiento de la construcción de obra pública y adquisición de los trenes (…) Mientras vamos construyendo el tren, vamos definiendo la tarifa final y en todo caso no va a ser superior a lo que pagan hoy en día los usuarios”, dijo Bermúdez.

La diputada electa, Claudia Dobles, cuestionó que los pasajeros pagarán tarifas muy altas, siendo, a su criterio, uno de los puntos de mejora.

Paulina Ramírez Presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios “Creo que este proyecto es de gran impacto para Costa Rica. Lo hemos esperado durante décadas y va a traer mejoras, no solo en infraestructura, sino que esto representa mejor calidad de vida en los habitantes”



Sin embargo, el jerarca aseguró que en caso de que el Estado tenga que subsidiar algo por disminución de la demanda, “existe el compromiso de Hacienda para subsidiar esa parte”, dijo Bermúdez.

El informe final del dictamen será redactado por la diputada oficialista Pilar Cisneros y los legisladores estiman que se elevará al plenario el próximo lunes.

“Logramos consensuar las mociones y hacer una sola (…) hicimos una sola moción consensuada y logramos aprobarla. Esta moción contiene artículos adicionales que permitan la transparencia, rendición de cuentas, control en la Asamblea Legislativa y publicidad”, señaló la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la comisión.

Nueve pasos a desnivel

Bermúdez señaló que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) recomendó la construcción de 11 pasos a desnivel, aunque Incofer indicó solamente nueve, puesto que dos de estos se encuentran en lugares emblemáticos y su colocación conllevaría a impactos urbanísticos.

Uno de estos pasos a desnivel estaba previsto instalarse a un costado de la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago; y otro en San Joaquín de Flores, Heredia.

“Nosotros no podemos elevar estos dos sitios por un componente cultural o urbanístico (…) ¿Usted se imagina un tren pasando por encima de la basílica?, eso no nos parece correcto desde un punto de vista urbanístico y cultural”, puntualizó Bermúdez.

Jonathan Acuña Diputado del Frente Amplio “Este es un proyecto importante que apoyamos. Hemos venido haciendo ajustes. Se están agregando varios elementos en materia de transparencia y rendición de informes”



El jerarca señaló que el MOPT estuvo de acuerdo en no construir pasos a desnivel en esos sitios.

El proyecto consiste en la construcción, equipamiento y puesta en operación de las Líneas 1 y 2 del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana.

Más recursos para expropiaciones

Por su parte, el titular del MOPT, Efraím Zeledón Leiva, aseguró en una sesión anterior de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que el Ministerio de Hacienda autorizó ¢10 mil millones de colones adicionales para el próximo año para las expropiaciones necesarias para el proyecto.

Pilar Cisneros Diputada oficialista “No tenemos ningún problema de que haya un control más seguro sobre una inversión tan grande de $800 millones”

“Adicional a los ¢454 mil millones de colones, nos están garantizando ¢10 mil millones adicionales al límite que tiene el MOPT para expropiaciones”, refirió Zeledón.

Además, refirió que se requieren al menos ¢12 mil millones para las expropiaciones.