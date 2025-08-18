Si usted utiliza el servicio de trenes desde la capital hacia Cartago, preste mucha atención, ya que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) comunicó que dicha ruta no llegará hasta el cantón central de la provincia brumosa este lunes 18 de agosto.



Según detalló el Incofer, la caída de un árbol sobre las vías del tren generaron la cancelación del servicio, el cual llegará hasta la parada ubicada en Tres Ríos, de La Unión.

“La cuadrilla de Incofer se dirigen al sitio para atender la situación. Lamentamos los inconvenientes, tome precauciones”, concluyó la institución.