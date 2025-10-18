La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó, por unanimidad, la autorización para que el Ministerio de Hacienda contrate dos créditos internacionales por un total de $800 millones, destinados a financiar la construcción del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana.

Los funcionarios destacaron el impacto económico del proyecto, el cual podría generar un efecto acumulado de crecimiento real del PIB de aproximadamente 1,9 puntos porcentuales, lo que lo convierte en una inversión pública de alto impacto económico.

Además, se estima que el proyecto es rentable desde la perspectiva social, con un retorno de 1,47 dólares por cada dólar invertido.

“Queremos rescatar otros elementos, en torno a este proyecto, se reconoce la necesidad de ordenar el sistema de transporte público y los aportes, en ese sentido, de la infraestructura pública al crecimiento del desarrollo se valora de forma positiva”, indicó Juan Carlos Quirós, asesor económico de la entidad.

Otro de los puntos de análisis fue el financiamiento externo, proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica ($550 millones) y del Banco Europeo de Inversiones ($250 millones), el cual consideraron favorable en términos de tasa de interés y plazo, lo que reduce presiones sobre el mercado financiero local y contribuye a la estabilidad macroeconómica.

No obstante, la Junta del BCCR subrayó la necesidad de fortalecer la planificación de riesgos, la estructuración de la concesión, la integración tarifaria con el sistema SITGAM y la valoración de la demanda, especialmente ante el crecimiento proyectado de la población adulta mayor. También se recomendó asegurar los recursos para expropiaciones y coordinar la relocalización de servicios públicos.

La directora Silvia Charpentier Brenes destacó la importancia de una mayor coherencia entre las políticas públicas de transporte y los objetivos de descarbonización, señalando la necesidad de integrar iniciativas como el tren eléctrico de carga (TELCA) y la electrificación de la flota privada.

Análisis de viabilidad financiera

La viabilidad financiera es altamente sensible a los ingresos y costos, por lo que se requiere un plan de ingresos más robusto y alineado con la política pública.

– Integración tarifaria: El pago electrónico único y estructura tarifaria unificada con el SITGAM mitigaría el riesgo de la “milla extra” e incrementaría la demanda, estos mecanismos aún no forman parte del escenario base.

– Demanda para la concesión: Se debe valorar la demanda de forma concurrente con la estructuración de la concesión

– Alineación de supuestos: Se requiere alinear el supuesto de la participación de los adultos mayores en la demanda con las proyecciones del envejecimiento poblacional.

– Mecanismo fiscal: Concretar de la propuesta de modificar la Ley N°8.114 para asignar una pequeña porción del impuesto a los combustibles al INCOFER.