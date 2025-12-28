Tren con 241 pasajeros se accidenta en el sur de México

(México, AFP). Un tren con 241 pasajeros a bordo y nueve miembros de la tripulación se accidentó este domingo en el estado mexicano de Oaxaca (sur), informó este domingo la Marina mexicana, que opera esa vía ferroviaria, sin reportar por ahora si hay muertos o heridos.

La dependencia dijo en un comunicado que “se presentó el descarrilamiento de la máquina principal” del tren y que “se brinda atención inmediata a las personas usuarias”.

El tren accidentado, llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros.

En desarrollo.