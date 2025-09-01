El tren llegará a Paraíso de Cartago en el primer semestre del próximo año, así lo reveló el alcalde del cantón brumoso Michael Álvarez, pese a que en un inicio las autoridades anunciaron que este servicio no estaría disponible hasta 2027.

El jerarca local explicó a Diario Extra que, gracias a las conversaciones sostenidas con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el proyecto podría extenderse hasta el centro del cantón en menos de nueve meses.

Michael Álvarez Alcalde de Paraíso “Esperamos que no pase lo que dijo el exministro de Hacienda, que calificó al Incofer como una institución con falta de ejecución e ineficiente. Confiamos en que el presidente ejecutivo, Álvaro Bermúdez, pueda revertir esa situación para que el tren llegue a Paraíso”.

“Esperamos que las obras estén listas para el primer semestre del 2026 porque, según indicaciones del Incofer, los recursos se encuentran en un presupuesto extraordinario a la espera de aprobación por parte de la Contraloría General de la República (CGR)”, detalló Álvarez.

Los paraiseños llevan cerca de diez años esperando la llegada del tren al centro del cantón.

Por ello, el gobierno local prepara obras complementarias para recibir a los futuros usuarios.

“Estamos generando espacios, principalmente para los peatones, para que cuando el tren llegue, las personas tengan dónde tomar un café, disfrutar de la biblioteca, el mercado y la zona comercial”, agregó el alcalde.

Entre las obras destaca un bulevar de más de 200 metros con bancas, áreas verdes e infraestructura peatonal para conectar la estación ferroviaria con el parque central.

Inicialmente, el Incofer había indicado que los trabajos se ejecutarían en 16 meses a partir del presupuesto del próximo año, con finalización a mediados del 2027.

Este medio intentó conocer las razones del cambio en la fecha, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de edición.