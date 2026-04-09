Teherán. (AFP)- La tregua de dos semanas pactada entre Irán y Estados Unidos pendía de un hilo el miércoles, luego de que Teherán amenazara con reanudar las hostilidades mientras Israel lanzaba un gran bombardeo sobre Líbano.

Washington y Teherán proclamaron ambos la victoria tras acordar un alto el fuego de dos semanas y unas negociaciones destinadas a poner fin a una guerra que ha causado miles de muertos en todo Oriente Medio y generó turbulencias económicas mundiales.

Pero las fisuras del acuerdo surgieron rápidamente cuando Israel llevó a cabo sus ataques más intensos contra su vecino Líbano desde que el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, se sumó al conflicto a principios de marzo.

Al menos 182 personas murieron y casi 900 resultaron heridas el miércoles, según el gobierno libanés, que decretó el jueves como día de luto nacional.

Israel aseguró que su lucha contra Hezbolá no formaba parte de la tregua entre Estados Unidos e Irán acordada a última hora del martes, un argumento reiterado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que el fin de semana encabezará las conversaciones con Teherán en Pakistán.

“Si Irán quiere que esta negociación se rompa por un conflicto en el que los están machacando en Líbano, que no tiene nada que ver con ellos, y que Estados Unidos nunca ha dicho que formara parte del alto el fuego, es su elección”, aseguró Vance antes de partir de Budapest.

Pero el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo el miércoles que el alto el fuego y las conversaciones con Estados Unidos son “poco razonables”.

Según él, porque ya se violaron tres principios del acuerdo con los continuos ataques en Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio.

En Líbano, los bombardeos sin previo aviso en Beirut desencadenaron el pánico.