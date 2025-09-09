Trastorno de ansiedad neuropsiquiátrico en el que la persona experimenta un miedo intenso y excesivo a separarse de las personas a las que está unida emocionalmente (generalmente padres o cuidadores).

Síntomas comunes:

• Preocupación excesiva por la seguridad de los cuidadores o por eventos que podrían separarlos.

• Negatividad persistente para ir a la escuela, trabajar o salir de casa.

• Pesadillas o síntomas físicos

• Dificultad para dormir solo, miedo a estar solo en casa.

Tratamiento:

• Terapias familiares para mejorar la comunicación y la seguridad.

• En algunos casos, medicación (pide evaluación a un profesional de salud mental) especialmente si hay ansiedad severa, comorbilidades o respuestas inadecuadas a la terapia.

Caso Clínico: Pablo, 28 años

Perfil: Ingeniero, vive solo en un apartamento; mantiene una relación cercana con su madre y con su pareja.

Presentación: Desde hace aproximadamente un año, Pablo experimenta ansiedad intensa ante la idea de separarse de su madre o de su pareja durante viajes o estancias fuera de casa. Refiere malestar físico (nauseas, dolor de cabeza) y preocupación constante por su seguridad y la de sus seres queridos cuando están ausentes. Evita viajes largos y prefiere no salir de casa sin acompañante.

Impacto: Dificultad para trabajar fuera de su ciudad durante la semana, evita mudarse temporalmente por motivos laborales, conflictos en la relación de pareja por limitaciones en la independencia.

Factores de riesgo: Historia de dependencia emocional, antecedentes de ansiedad en la infancia.

Evaluación: Ansiedad desproporcionada ante la separación de figuras importantes, síntomas somáticos cuando está separado, deterioro en la vida laboral y personal. Sin ideas de autolesión ni pensamientos de hacer daño.

Progreso posible: con la

psicoterapia adecuada, Pablo podría tolerar separaciones más largas, mejorar su funcionamiento laboral y su calidad de vida.

