Trastorno de ansiedad neuropsiquiátrico en el que la persona experimenta un miedo intenso y excesivo a separarse de las personas a las que está unida emocionalmente (generalmente padres o cuidadores).
Síntomas comunes:
• Preocupación excesiva por la seguridad de los cuidadores o por eventos que podrían separarlos.
• Negatividad persistente para ir a la escuela, trabajar o salir de casa.
• Pesadillas o síntomas físicos
• Dificultad para dormir solo, miedo a estar solo en casa.
Tratamiento:
• Terapias familiares para mejorar la comunicación y la seguridad.
• En algunos casos, medicación (pide evaluación a un profesional de salud mental) especialmente si hay ansiedad severa, comorbilidades o respuestas inadecuadas a la terapia.
Caso Clínico: Pablo, 28 años
Perfil: Ingeniero, vive solo en un apartamento; mantiene una relación cercana con su madre y con su pareja.
Presentación: Desde hace aproximadamente un año, Pablo experimenta ansiedad intensa ante la idea de separarse de su madre o de su pareja durante viajes o estancias fuera de casa. Refiere malestar físico (nauseas, dolor de cabeza) y preocupación constante por su seguridad y la de sus seres queridos cuando están ausentes. Evita viajes largos y prefiere no salir de casa sin acompañante.
Impacto: Dificultad para trabajar fuera de su ciudad durante la semana, evita mudarse temporalmente por motivos laborales, conflictos en la relación de pareja por limitaciones en la independencia.
Factores de riesgo: Historia de dependencia emocional, antecedentes de ansiedad en la infancia.
Evaluación: Ansiedad desproporcionada ante la separación de figuras importantes, síntomas somáticos cuando está separado, deterioro en la vida laboral y personal. Sin ideas de autolesión ni pensamientos de hacer daño.
Progreso posible: con la
psicoterapia adecuada, Pablo podría tolerar separaciones más largas, mejorar su funcionamiento laboral y su calidad de vida.
