El país ha registrado un total de 540 denuncias por fraude registral entre 2014 y 2024, según datos del Sistema de Informe Policial Homologado (IPH).

Este tipo de delito ocurre con facilidad porque muchos propietarios no dan seguimiento constante al movimiento de sus bienes, lo que es aprovechado por algunos profesionales y redes criminales para realizar traspasos ilegales.

Uno de los datos más llamativos es el aumento de denuncias entre 2021 y 2023, periodo en el que se reportaron 228 casos, la cifra más alta en los últimos 10 años.

De las 540 denuncias, 148 corresponden a ventas fraudulentas de propiedades y 132 a ventas de vehículos. Además, se reportaron 56 casos por cambios de hipoteca y 55 por alteraciones en la información registral.

Uno de los casos más sonados ocurrió el año anterior con la investigación conocida como “Madre Patria”.

En ese caso, las autoridades realizaron 47 allanamientos para desarticular una organización criminal que utilizaba notarios para cometer posibles delitos de fraude registral.

Este caso destacó por evidenciar la facilidad con la que algunos notarios, haciendo uso indebido de la fe pública, lograban traspasar propiedades sin que los dueños se percataran de que sus bienes habían sido transferidos.

Gracias a la fe pública, los notarios pueden presentar ante el Registro Nacional escrituras transcritas en papel de seguridad, firmadas únicamente por ellos, lo que valida el trámite.

Una de las principales causas del fraude registral, además del acto delictivo en sí, es la falta de revisión periódica por parte de los propietarios sobre el estado de sus bienes inmuebles.

Otra debilidad en la detección de estos movimientos es que solo siete fiscales supervisan la labor de los 9.600 notarios activos en el país.

Alerta registral

Ante la falta de revisión constante por parte de los propietarios y la ausencia de alertas gratuitas por parte del Registro Nacional, una herramienta digital podría convertirse en un recurso valioso para la ciudadanía.

Se trata de la aplicación “Alerta Registral”, un servicio del Registro Nacional que notifica al usuario sobre posibles movimientos relacionados con sus bienes.

“El sistema envía un aviso por correo electrónico sobre anotaciones o movimientos registrales realizados en las personas jurídicas inscritas, siempre que se haya contratado el servicio”, explicó el Registro.

Este servicio permite al usuario enterarse de inmediato si se realiza alguna gestión relacionada con su personería jurídica, cuando no haya autorizado el movimiento.

Los interesados pueden adquirir el servicio ingresando al sitio web del Registro Nacional. El costo es de $15 anuales (¢7.500).

Modalidades de los delitos contra la fe pública

• 73 por traspaso de finca con ausencia o suplantación de compareciente

• 73 por falsa notificación

• 60 por falsedades y actuaciones irregulares en sociedades mercantiles

• 49 por falso liquidador

• 42 por mandatos irregulares

• 38 por traspaso de finca sin escritura matriz

• 37 por traspaso de vehículo con ausencia o suplantación de compareciente

• 35 por traspaso de vehículo sin escritura matriz

• 32 por traspaso de vehículo con poder falso

• 31 por proceso sucesorio irregular

• 23 por traspaso de finca con compareciente fuera del país

• 23 por traspaso de vehículo con compareciente fallecido

Fuente: Ministerio Público (desde el 10 de julio de 2023 a la fecha)