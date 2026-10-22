Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

En respuesta a los violentos hechos registrados en el Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio, en Puntarenas, el Ministerio de Justicia y Paz confirmó el traslado masivo de 37 privados de libertad hacia el módulo de alta contención ubicado en San Rafael de Alajuela.

La confirmación por parte de las autoridades se dio la mañana de este jueves, indicando que la totalidad de los reclusos ya fueron reubicados bajo estrictas medidas de seguridad.

La medida responde directamente al intento de motín registrado en el ámbito A del centro penal, en el cual participó un amplio grupo de reclusos y que dejó como saldo la muerte de un privado de libertad de apellido Guerrero, de 27 años, tras ser atacado a tablazos en la cabeza.

Con este movimiento, la cartera de Justicia cumple la advertencia girada por el ministro Gabriel Aguilar, quien había sido enfático en que no tolerarían indisciplinas ni actos criminales dentro de las cárceles del país, remitiendo a los principales sospechosos y promotores de la revuelta a celdas de máxima seguridad.