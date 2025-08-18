El traslado de la sede central del Consejo Nacional de Producción (CNP) desde el edificio Caycur hacia las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) avanza como una decisión oficial, aunque carece de estudios técnicos, legales y de planificación que respalden el cambio.

Así lo denunció el Sindicato de Empleados del CNP y Afines (Sinconapro) mediante la circular 015-2025.

La Presidencia Ejecutiva del CNP comunicó la medida el pasado 11 de agosto, argumentando un ahorro anual superior a ¢262 millones en alquileres.

“Esta iniciativa responde a una estrategia institucional orientada a optimizar el uso de los recursos físicos y financieros, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y reducir gastos recurrentes. Se estima que la reubicación generará un ahorro mensual de más de ¢21 millones, equivalente a un ahorro anual de ¢262 millones”, indicó la institución en el oficio DCA-OFIC-116-2025.

Falta de estudios y respuestas

Pese al anuncio, documentos internos revelan que las solicitudes sindicales y de áreas técnicas para contar con análisis de viabilidad logística, tecnológica y legal no fueron atendidas.

En marzo y abril, Sinconapro pidió a la Gerencia General estudios que garantizaran la continuidad de funciones y condiciones adecuadas para el personal. La Asesoría Jurídica advirtió la necesidad de cláusulas de protección laboral y de aprobación de la Junta Directiva. La Unidad de Tecnologías de Información también solicitó información sobre conectividad y seguridad de equipos, sin obtener respuesta.

De concretarse, la reubicación impactaría a 177 funcionarios y se ejecutaría sin inventario de plazas vacantes ni plan de contingencia en caso de que el MAG no cumpla con los requisitos.

“El documento cita únicamente el ahorro en alquiler como fundamento técnico y no presenta estudios que evalúen la viabilidad física, tecnológica y logística del traslado, ni analiza los costos asociados a acondicionamiento, equipamiento, transporte, parqueos u otros gastos indirectos”, cuestionó el sindicato.

¿Qué dice el MAG?

El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, defendió la medida al asegurar que el edificio del MAG “cuenta con todas las comodidades” y recordó que ya alberga a instituciones como el Senara.“Decir que no existen estudios que puedan demostrar que puedan estar funcionales ahí, pues es complicado, porque ahí está mi despacho incluso”, afirmó.

Carvajal recalcó que el traslado obedece principalmente a razones financieras, ya que el CNP paga “bastantes millones por alquiler”, recursos que, según dijo, deberían destinarse al pago de proveedores.

“El CNP tiene dos opciones: gastar en alquiler en una oficina en Rohrmoser o trasladarse a un edificio donde no tiene gasto por alquiler porque lo comparte con otra institución pública”, explicó.

Respecto a la capacidad para recibir a los 177 funcionarios, el ministro aseguró que “el edificio cuenta con espacio suficiente” y añadió que el teletrabajo y los esquemas colaborativos facilitan la adaptación. Asimismo, desestimó las críticas sindicales sobre una posible pérdida de autonomía institucional: “Son cosas que no tienen sentido”, respondió.

Finalmente, Carvajal destacó que los recursos liberados deben invertirse en beneficio de los productores.