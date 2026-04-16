El segundo traslado de las puertas del Teatro Nacional fue realizado por la empresa adjudicada sin las medidas de protección requeridas para su restauración y sin la autorización del Departamento de Conservación del Teatro Nacional para ejecutarlo ese día, según aseguró el coordinador de esa instancia, Óscar Flores.

“Lo hicieron en un momento en que no estábamos”, dijo Flores, al señalar que el segundo traslado de las puertas patrimoniales se realizó un sábado.

El traslado de las puertas se realizó “en un camión” y no contó con las medidas de protección necesarias al tratarse de un patrimonio.

El funcionario asistió a una sesión de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, donde actualizó la situación de las puertas patrimoniales del Teatro Nacional que resultaron con “daños irreparables” tras una intervención realizada el año pasado.

Flores atribuyó lo ocurrido a un error de comunicación con la empresa, la cual recibió un llamado de atención y ofreció disculpas. A la vez, aseveró que en los siguientes traslados sí se aplicaron los protocolos.

Oscar Flores. Foto: Teatro Nacional

Con respecto a los daños en la restauración por el mal acabado, Flores afirmó que desde el 2 de diciembre manifestó su inconformidad con los resultados de las intervenciones en las puertas patrimoniales y que, aun así, estas se instalaron, por lo que posteriormente se pidió su retiro para intentar recuperarlas.

Daños

Sin embargo, según Flores, los daños “son reversibles, a nuestro criterio”.

El trámite de los permisos ante la Dirección de Patrimonio Cultural se realizó entre julio y agosto de 2025. La contratación se adjudicó por un monto de ¢133 millones y, según Flores, los protocolos de intervención fueron definidos por esa instancia luego de la autorización de la Dirección de Patrimonio Cultural.

Las inconsistencias en el tratamiento y traslado de las puertas patrimoniales se detectaron desde noviembre, cuando el Departamento de Conservación del Teatro Nacional solicitó un informe a la empresa, la cual posteriormente reconoció las irregularidades.

Flores detalló que inicialmente se tenía previsto intervenir nueve pares de puertas. Sin embargo, solo se trabajó en cuatro pares y únicamente dos llegaron a la etapa final de acabados, aunque con correcciones pendientes.

Obras en el Teatro Nacional generan debate. Foto: Archivo

No había contrato de garantía

Por otro lado, en la sesión se detalló que el contrato para reparar el Teatro Nacional no contaba con garantía de cumplimiento.

Según Flores, existen reclamos a la empresa adjudicada por alrededor del 10% del contrato, que ronda los 15 millones de colones, debido a que la obra no se desarrolló conforme a lo solicitado.