La menor de año y medio, que sufrió graves quemaduras luego de que le cayera agua hirviendo, fue trasladada al Hospital Nacional de Niños (HNN).

Esto se da luego de que se concretara el rescate vía helicóptero de la zona.

Posteriormente, la niña fue llevada hasta el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, desde donde fue trasladada al HNN.

El hecho se habría dado a eso de las 6:30 a.m. de este martes, según habría informado la Cruz Roja en horas de la mañana.

“Dichosamente, se dio la aprobación de un vuelo humanitario y la niña está siendo trasladada al hospital de niños en San José en este momento”, informó Cruz Roja.

El suceso se presentó en una zona indígena en Bajo Bley, Sur de Telire en Talamanca.

En un inicio, debido al sitio donde se dio la emergencia, Cruz Roja destacó que el traslado hasta un centro médico podía llegar a durar alrededor de 15 horas.

Según las autoridades, las quemaduras producto del incidente habrían abarcado todo el cuerpo de la menor.