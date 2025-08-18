Un hombre adulto resultó gravemente herido este lunes tras recibir un impacto de bala en la cabeza, en el sector de Sagrada Familia, San José.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense a las 5:36 a.m., cuyos socorristas lograron estabilizar al paciente en el sitio antes de trasladarlo en condición crítica (categoría roja) al Hospital San Juan de Dios.

De momento, no se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho, y las autoridades mantienen el caso en investigación.