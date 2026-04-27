Trasladan bebé grave tras ataque de perro en Desamparados

Una bebé de un año y 3 meses fue trasladada en condición crítica al hospital, luego de ser atacada por un perro en San Juan de Dios de Desamparados.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida tras el reporte de una menor con mordeduras en el rostro, lo que obligó al envío de unidades de soporte básico y avanzado al lugar.

A la llegada de los equipos de emergencia, la paciente fue valorada y estabilizada en el sitio por personal paramédico. Debido a la gravedad de las lesiones, se coordinó su traslado urgente al Hospital Nacional de Niños (HNN).

Alejandro Elizondo, socorrista.

Las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre cómo ocurrió el ataque, mientras el caso se mantiene bajo investigación.