Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El extraditable de apellidos Tam Zhang fue trasladado este martes, desde La cárcel hasta su vivienda en Granadilla de Curridabat.

Esto como parte del allanamiento que realizan autoridades judiciales como parte de la investigación que se lleva en contra del asiático naturalizado costarricense.

El fiscal Cristian Quirós explicó en exclusiva a Grupo Extra que buscan recabar prueba de tipo electrónica y documental como parte de la investigación inicial del Ministerio Público.

El caso está vinculado a la solicitud de extradición realizada por el gobierno de los Estados Unidos.

Allanamiento en casa de extraditable. Foto: Grupo Extra.

Una investigación previa de autoridades judiciales y de la Policía de Control de Drogas permitió abrir la causa inicial por el aparente tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales.