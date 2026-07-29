Tras rechazo previo, diputados aprueban reconocimiento al OIJ por captura de alias “Diablo”

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes una moción para reconocer públicamente la labor de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público que participaron en la Operación Némesis, en la que fue capturado Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

El acuerdo se alcanzó un día después de que los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) votaran en contra de tres mociones similares presentadas por el Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Liberación Nacional.

La nueva moción destaca que el operativo se ejecutó el viernes 24 de julio en Sarapiquí, con el objetivo de hacer efectivas órdenes de captura contra personas sospechosas de integrar una estructura de crimen organizado y narcotráfico.

Según el documento aprobado, los agentes enfrentaron durante aproximadamente una hora un intenso intercambio de disparos con personas atrincheradas y armadas con fusiles de guerra.

Como consecuencia del enfrentamiento, ocho funcionarios del OIJ resultaron heridos. Varios permanecían hospitalizados en condición estable, aunque algunos presentaban lesiones severas que podrían comprometer permanentemente su integridad física y el ejercicio de sus funciones.

“Estos servidores públicos actuaron en estricto cumplimiento del deber legal que les impone su condición de oficiales del Organismo de Investigación Judicial, anteponiendo la seguridad de las comunidades y la vigencia del ordenamiento jurídico a su propia integridad”, señala la moción.

El Plenario acordó rendir un reconocimiento público a los agentes del OIJ y del Ministerio Público que participaron en la primera línea del operativo, así como manifestar su solidaridad con los funcionarios heridos y sus familias.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, señaló que se logró “convencer” al Partido Pueblo Soberano (PPSO).

“Este fue un operativo que, aunque ahora quieran ponerle sobrenombres peyorativos, es uno de los operativos más exitosos en los últimos años en Costa Rica”, dijo Gordienko.