Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Cristiano Ronaldo está oficialmente de regreso con el Al Nassr. Luego del revuelo mediático provocado por su salida anticipada de la concentración con la Selección de Portugal durante la reciente fecha FIFA, el astro portugués reapareció en los entrenamientos de su club en Arabia Saudita.

El atacante luso se puso a las órdenes del cuerpo técnico saudí con miras a los próximos compromisos oficiales del equipo, robándose además las miradas de los aficionados al lucir un cambio de imagen renovado durante la práctica.

Foto: Al Nassr

Su retorno se da en medio de las especulaciones generadas en torno a su partida del combinado nacional portugués, tema que dio de qué hablar en la prensa internacional en los últimos días.

Con su reincorporación al Al Nassr, el capitán portugués pasa la página y enfoca en la liga local como en los torneos continentales asiáticos.