Tras días sin rastro hallan hombre muerto en Río Cuarto

Un hombre de 53 años fue hallado sin vida tras varios días desaparecido en el sector de Río Cuarto de Alajuela, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con la Benemérita, el caso fue remitido a sus operaciones hasta este lunes y por eso comenzaron con el rastreo en una zona de difícil acceso.

“Ya una vez que logramos el primer ingreso, hubo que replantear objetivos, en el segundo ingreso por otra zona, logramos llegar al punto y se logra ubicar lamentablemente el hombre adulto sin signos vitales”, explicó Gabriel Quirós, coordinador operativo regional.

Pese a hallar el cuerpo, las autoridades decidieron posponer la extracción hasta la mañana del martes debido a la dificultad del terreno y el peligro inminente para los rescatistas.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra