Amy Espinoza, atleta costarricense que se desempeña en Powerlifting, confirmó lo que es un giro en su carrera deportiva, luego de un video que lo cambiaria todo.

En junio, Espinoza compartió un video en el que alegaba la falta de apoyo que hay en el país para deportes que no sean el fútbol.

La atleta denunciaba que debido a la falta de apoyo, no podría representar al país.

“Se imaginan ser la levantadora más fuerte de todo Costa Rica y no poder ir a representar al país por falta de apoyo … Es una lástima que en un deporte que no es, pues tan conocido así como el fútbol o el boxeo, simplemente no tenga como ese apoyo y esa importancia en este país”, destacó Espinoza.

Luego de esto y la visibilidad que se le otorgó a este caso, la atleta confirmó a este medio que diversas entidades se le acercaron para brindarle apoyo.

Uno de los que más destaca es el apoyo que recibirá de la Corporación Pura Vida, quienes se convirtieron en patrocinadores oficiales.

Este apoyo le permitirá ir a representar el país en una aproxima competencia en Panamá.

“Es una oportunidad que no pensé que iba a alcanzar gracias a un video en redes sociales, a pesar de que hubo muchos comentarios negativos en el video, hubo muchas otras personas que realmente quisieron apoyar incluso solo compartiendo el video, pero llegó Corporación Pura Vida y se pusieron en contacto conmigo, confiaron en mi carrera como atleta de Powerlifting y ahora me patrocinan para ir a representar a Costa Rica y dejarnos en alto”, confirmó.

“La competencia será en Panamá, es de un solo levantamiento (bench press) y con mucho trabajo y disciplina esperamos lograr el primer lugar en mi categoría y romper el récord internacional panamericano”, mencionó.

Espinoza mencionó que se siente sumamente agradecida por la oportunidad que se le da y que planea dejar a Costa Rica en lo más alto.