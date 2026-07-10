Mediante un en vivo en sus redes sociales, el alcalde de San José, Diego Miranda, aseguró que buscará promover “echar para atrás” la aprobación inicial del Reglamento de Espectáculos Públicos; el mismo que fue duramente criticado por sectores comerciales y artísticos al generar fuertes restricciones a los patentados.

Según expresó Miranda en su cuenta personal de Instagram, el día viernes contactará a las fracciones mayoritarias del Concejo Municipal para “promover que el acuerdo que se tomó el martes anterior se pueda echar hacia atrás; y que abramos una mesa de diálogo”.

Esta decisión se da tras diversas críticas del sector cultural y empresarial de la capital, quienes señalaron afectación por las medidas planteadas, como la clausura de restaurantes que permitiesen el baile en sus instalaciones; o bien criterios “morales” para aprobar espectáculos públicos.

“Lo que nosotros queremos precisamente es que cierto tipo de actividades que se han dado en ciertos comercios se puedan restringir, sobre todo porque generan una dinámica perjudicial en los barrios”, agregó el alcalde de San José durante la transmisión.

Sumado a ello, el jerarca del gobierno local anunció dos mesas de diálogo el próximo lunes 13 de julio, con el sector artístico y comercial respectivamente; esto sumado a la habilitación del correo [email protected]

“Vamos a abrir el próximo lunes a las tres de la tarde para conversar primero con el sector cultura y después a las cuatro y treinta con el sector de patentados y comerciantes de San José”, detalló Miranda.

El reglamento fue aprobado el pasado martes 7 de julio, con los votos a favor de la fracción del alcalde, Juntos, el Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio y dos regidurías independientes.