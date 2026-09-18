Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La Policía Municipal de San José logró retirar cientos de vehículos que permanecían abandonados en vías públicas de distintos barrios de la capital, algunos de ellos desde hacía años.

Según informó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, la intervención permitió resolver esta problemática en 460 puntos del cantón, luego de las denuncias recibidas y las notificaciones realizadas a los propietarios.

De acuerdo con los datos de la Policía Municipal, hasta el momento se contabilizan 535 denuncias relacionadas con automotores abandonados en los barrios josefinos.

Del total de casos atendidos, 395 propietarios reaccionaron ante una primera notificación de las autoridades municipales y retiraron voluntariamente los vehículos que mantenían estacionados en la vía pública.

En algunos casos, según explicó Solano, los automotores llevaban años ocupando estos espacios.

Otros 65 vehículos tuvieron que ser retirados mediante grúa ante la falta de respuesta de sus propietarios. Posteriormente fueron desechados por medio de un gestor ambiental.