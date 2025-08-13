Celso Gamboa fue absuelto del proceso que enfrentaba por el delito de tráfico de influencias, por lo que surge la duda si quedaría libre.

La respuesta es no. Celso Gamboa seguirá en máxima seguridad mientras espera el proceso pendiente de extradición hacia los Estados Unidos.

Desde su detención fundamentada en una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se contempla un periodo de 2 meses para que se presente toda la información ante los Tribunales de Justicia de Costa Rica.

El próximo 23 de agosto se cumplirá el proceso de 2 meses desde que se dio la captura del exmagistrado.

Lo señalan por ganancias millonarias

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), detalló en el expediente de extradición de Celso Gamboa, el monto que presuntamente ganaba el exmagistrado y exministro por cada cargamento de droga.

Las autoridades norteamericanas recopilaron información confidencial y siguieron eventos que se dieron entre el año 2020 hasta 2022.

Inclusive, un testigo colaborador presenció a Gamboa y dos socios recibir varios cargamentos marítimos de cocaína de varias toneladas en Limón.

“Pagaban al señor Gamboa Sánchez ganancias por narcotráfico que oscilaban entre $200 mil y $500 mil por el transporte de cargamentos de cocaína”, señala el documento.

Los socios de Gamboa

Testigos de la DEA identificaron a Celso Gamboa como “traficante de cocaína costarricense”.

Gamboa, en apariencia, era responsable de coordinar cargamentos de cocaína con numerosos traficantes.

Sus apellidos serían Herrera Hernández, ambos nicaragüenses ligados con narcotráfico.

El informe destaca la presencia de dos principales socios de Celso. “El señor Gamboa Sánchez es responsable de trabajar con la Guardia Costera de Costa Rica y las autoridades policiales para garantizar el tránsito seguro de los cargamentos de cocaína de la Organización de Tráfico de Drogas en Costa Rica”, señala un testigo colaborador de la DEA en el informe.





