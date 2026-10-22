Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un duro golpe para el ecosistema cultural y literario de Costa Rica. La histórica empresa familiar Librería Nueva Década Editorial comunicó oficialmente el cierre definitivo de sus puertas tras 46 años de trayectoria en el mercado nacional.

A través de un sentido mensaje firmado por su director, Eduardo Montecinos, la empresa confirmó que iniciará su etapa de finalización de operaciones tras concluir que les resulta imposible continuar operando bajo las circunstancias del entorno actual.

Pioneros en “tirar los libros a la calle”

Nacida como una propuesta para democratizar la literatura y alcanzar a la ciudadanía sin distinción de edad, condición social o nivel educativo, Nueva Década se consolidó como un referente e ícono cultural en el país al mantenerse fiel a su esencia: ser una librería dedicada exclusivamente a los libros.

Entre sus mayores legados destaca la creación de la conocida Feria Permanente al Aire Libre, iniciativa con la que decidieron “tirar los libros a la calle” en la entrada del local con precios accesibles.

El proyecto permitió que miles de peatones y transeúntes adquirieran títulos, reforzaran el hábito de la lectura y se formaran de manera autodidacta a lo largo de más de cuatro décadas.

El impacto de una “pandemia cultural”

Pese a los esfuerzos por mantenerse a flote, la dirección del establecimiento detalló que diversos factores externos golpearon severamente el desempeño comercial del negocio en los últimos años.

Entre las causas principales que precipitaron esta decisión, la librería señala el paulatino deterioro de la educación en Costa Rica, el escaso estímulo a los programas de promoción de la lectura, la transición hacia la virtualidad en los procesos de enseñanza y otros acontecimientos del contexto nacional que terminaron por configurar lo que califican como una “pandemia cultural”.