Un ajuste tarifario de hasta ¢2.400 entrará en vigor este martes 15 de julio en los servicios de la empresa Transtusa, que opera rutas hacia San José, Cartago y Siquirres.

Según comunicado de la compañía, la tarifa hacia San José pasará a ¢2.400, el pasaje a Cartago se ubicará en ¢1.430 y el de Siquirres en ¢2.010.

Los nuevos precios representan una diferencia de ¢655 respecto a las tarifas publicadas en La Gaceta N.° 93, Alcance N.° 61, de mayo de este año.

Un incremento superior al 37% en cada ruta

El último ajuste registrado por la empresa databa de mayo de este año. En ese momento, el pasaje a San José costaba ¢1.745, el de Cartago ¢1.040 y el de Siquirres ¢1.460.

Con las nuevas tarifas, el aumento ronda el 37% en las tres rutas: un 37,5% en San José, un 37,5% en Cartago y un 37,7% en Siquirres, todos calculados sobre los montos vigentes desde mayo.

La empresa no detalló las razones que motivaron el incremento, y se limitó a informar los nuevos montos que regirán a partir de mañana en sus tres rutas.