Transportistas escolares temen pérdidas por calendario lectivo 2027

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El anuncio del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre la estructura del calendario escolar para el año 2027, el cual contempla 200 días de servicio educativo, pero solo 180 días de presencia efectiva de estudiantes en las aulas, encendió las alarmas en el sector del transporte estudiantil y en los pequeños comercios vinculados al entorno escolar.

Según las disposiciones del MEP, los 20 días restantes del ciclo lectivo se destinarán a actividades de capacitación docente, planificación y gestión educativa. Sin embargo, la ausencia de los alumnos durante ese periodo equivale a que cientos de familias y microempresarios cuya actividad productiva depende directamente del flujo diario hacia los centros educativos se queden sin ingresos.

La Asociación de Transportistas de Estudiantes (ATRAE SOS) mencionó que la medida interrumpe una amplia cadena económica local. El presidente de la organización, Alexander Rojas, y el vicepresidente, Marcos Chaves, señalaron que esta reducción no solo golpea al transporte escolar, sino también a sodas escolares, pulperías, panaderías, minisupermercados, bazares, fotocopiadoras, proveedores de alimentos y comercios de uniformes y útiles.

A pesar de que el movimiento comercial disminuye, los establecimientos deben continuar pagando alquileres, planillas y servicios públicos de manera ininterrumpida.

Marcos Chaves, vicepresidente de ATRAE SOS, indicó que las elevadas cargas sociales que afronta el sector son difíciles de sostener en períodos sin actividad lectiva, lo que podría derivar en un encarecimiento de las tarifas para las familias o en la suspensión y cierre de operaciones de varios transportistas.

Asimismo, la dirigencia instó a evaluar la realidad económica de las familias que dependen de estas actividades para llevar el sustento a sus hogares, al tiempo que enfatizó la importancia social de mantener a los niños y jóvenes dentro de las aulas recibiendo formación de calidad.