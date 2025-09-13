El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que la Ruta Nacional 32 permanecerá cerrada durante lo que resta de este sábado, debido a las intensas lluvias y los constantes deslizamientos que afectan la vía en la zona montañosa.

Esta situación ha afectado a cientos de transportistas que no pueden transitar las rutas alternas y se encuentran “varados” en esta ruta.

La institución explicó que la medida busca salvaguardar la seguridad de los usuarios y evitar riesgos mayores. Personal técnico se mantiene en monitoreo constante de las condiciones del terreno y del clima.

Según informó el MOPT, a partir de mañana se continuará con las labores de limpieza y remoción de material, con el objetivo de restablecer el tránsito en cuanto las condiciones lo permitan.

Mientras tanto, los conductores pueden utilizar rutas alternas: la Ruta 10 por Turrialba y Bajos de Chilamate – Vuelta de Kopper para todo tipo de vehículos, y la ruta por Vara Blanca únicamente para automóviles livianos.

La situación ha generado complicaciones para transportistas que permanecen varados desde hace más de 24 horas en distintos puntos de la carretera.

Muchos de ellos sobreviven gracias a las sodas y restaurantes cercanos en el cruce Guápiles-Sarapiquí, donde han podido comprar alimentos y utilizar servicios sanitarios.

Las autoridades continuarán con el cierre hasta nuevo aviso.

Imágenes cortesía del corresponsal Alfie Gatgens.