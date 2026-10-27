Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La reorganización del calendario escolar para 2027 podría reducir los ingresos de transportistas estudiantiles y pequeños comercios vinculados a la actividad educativa.

Así lo advirtió la Asociación de Transportistas de Estudiantes (Atrae), que señala posibles afectaciones por los 20 días destinados a formación docente, planificación y gestión educativa, durante los cuales no habrá trabajo pedagógico con estudiantes.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) mantendrá un calendario de 200 días, distribuidos en 180 días de trabajo pedagógico (clases de estudiantes) y 20 días para otras actividades educativas.

Según Atrae, esta distribución podría traducirse en menos días de servicio para los transportistas y menor movimiento comercial en los alrededores de escuelas y colegios.

Transportistas mantendrían gastos

En el caso del transporte estudiantil, la asociación indicó que las empresas deben cubrir salarios, cargas sociales, préstamos para la compra de unidades, permisos, seguros, mantenimiento, marchamo y revisión técnica vehicular, aunque disminuyan los días de servicio.

La asociación también señaló que los pequeños comercios deben continuar pagando alquileres, planillas y servicios públicos durante los periodos de menor actividad.

Atrae pidió que las implicaciones económicas se consideren en el análisis del calendario escolar.