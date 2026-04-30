Transporte gratuito para feria de empleo Talent Costa Rica

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) ofrecerá transporte gratuito para las personas interesadas en participar en la Feria de Empleo Talent Costa Rica, que se realizará el próximo 15 de mayo.

El servicio tendrá más de 30 horarios en seis rutas desde distintos puntos en el país y tendrá una capacidad máxima de 50 personas por bus.

San José: Parqueo de la Universidad Cenfotec

Parqueo de la Universidad Cenfotec Cartago: Las Ruinas, al frente de la Municipalidad

Las Ruinas, al frente de la Municipalidad Alajuela: Costado oeste del estadio Alejandro Morera Soto

Costado oeste del estadio Alejandro Morera Soto San Ramón: Parque al frente de la parroquia

Parque al frente de la parroquia Grecia: Instalaciones del INA, contiguo al Colegio Deportivo

Instalaciones del INA, contiguo al Colegio Deportivo Heredia: Frente al Fortín

En la feria van a participar más de 100 empresas, tanto nacionales como multinacionales, que ofrecerán más de 8 mil vacantes en áreas técnicas, operativas y profesionales, tanto para perfiles bilingües como para quienes solo manejan un idioma.

“Es una feria que busca acercar oportunidades de empleo a personas con distintos perfiles, desde posiciones operativas hasta roles técnicos y profesionales. Con este evento, facilitamos el acceso a vacantes en distintos sectores y promovemos la vinculación entre el talento y las empresas que operan en el país”, indicó Laura López, gerente general de Procomer.

Las personas interesadas en aprovechar este beneficio podrán consultar los horarios de cada ruta ingresando sitio web de la feria.