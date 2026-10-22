Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Detrás del traslado de miles de visitantes que recorren Costa Rica cada año opera una industria compuesta por unos 1.750 empresarios formales, donde cerca del 80% corresponde a pequeñas empresas o emprendimientos familiares de una a tres personas.

Este sector de transporte turístico genera alrededor de 6.000 empleos directos, mientras que genera entre 20.000 y 30.000 personas beneficiadas indirectamente de esta actividad económica, mediante talleres mecánicos, servicios de lavado, venta de repuestos y combustibles.

Foto: Jorge Castillo.

Expo Transtur 2026 es la primera edición de un encuentro organizado por la Asociación de Transportistas de Turismo (ASOTRANSTUR) que reunió mesas de negocios, exhibición de tecnologías avanzadas para la seguridad vial en los principales destinos turísticos del país, así como la unión de las empresas para fomentar la formalidad en el servicio.

“El parque vehicular que hay en el país actualmente ha crecido inmensamente y seguirá creciendo, lo cual hace que las carreteras, por más que queramos, no son suficientes. Entendemos también que la construcción o reconstrucción de las vías principales en Costa Rica siempre tiene que estar en un proceso continuo, puesto que vivimos en un país tropical”, destacó Luis Diego Araya, vicepresidente de ASOTRANSTUR.

Foto: Jorge Castillo.

Entre las innovaciones en el sector destacan el uso de cámaras inteligentes de doble lente que monitorean simultáneamente la carretera y la conducta del conductor.

“A muchos europeos les gusta mucho porque ellos en sus países tienen esta tecnología actualmente y, al ver las cámaras en vivo, se sienten más seguros. También dan Wi-Fi para que ellos puedan comunicarse con sus seres en otros países sin estar pagando planes”, destacó Fabio Montoya de Wi-FI Fénix, empresa participante de la Expo TRANSTUR 2026.

Foto: Jorge Castillo.

Además de conectar los destinos tradicionales de mayor flujo vehicular (como Guanacaste, La Fortuna, Monteverde o Manuel Antonio), la flota turística mantiene la intención de adaptarse a las particularidades del turismo rural.

Para ingresar a rutas de difícil acceso donde las condiciones del camino lo ameritan, el Instituto Costarricense de Turismo autoriza el uso de unidades 4×4.

Foto: Jorge Castillo.

No obstante, los representantes del sector coinciden en que la capacitación continua de los choferes y la intervención constante de la infraestructura vial continúan siendo dos de los mayores retos para el transporte en carretera.