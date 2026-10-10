Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) sigue sin una decisión definitiva. La presidenta Laura Fernández no descartó aprobar el acuerdo, pero tampoco autorizó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) a firmarlo, mientras el Gobierno analiza las preocupaciones de los sectores productivos.

“Reitero, Costa Rica no está lista para archivar este acuerdo en virtud de los beneficios manifestados por los participantes aquí, pero tampoco Costa Rica está lista para a golpe de tambor autorizar a Comex a que avale este acuerdo y mucho menos enviarlo a la Asamblea Legislativa. Me inclino a que el diálogo continúe, a que se haga un análisis pormenorizado”, declaró Fernández.

La presidenta reconoció que, durante la negociación del acuerdo comercial en el periodo anterior, faltó comunicación entre las autoridades y los sectores involucrados. La afirmación se produjo después de escuchar las posiciones de representantes empresariales y productivos, algunos de los cuales cuestionan las posibles consecuencias de la apertura comercial.

“Después de esta jornada de diálogo me queda aún más claro que durante la negociación de este acuerdo comercial faltó cercanía, faltó diálogo e incluso hubo opacidad por parte de Comex en el periodo pasado”, manifestó.

Fernández sostuvo que las preocupaciones de los sectores deben analizarse junto con las oportunidades de exportación que ofrece el tratado. Por ello, pidió continuar las conversaciones para identificar alternativas que permitan atender a las actividades sensibles sin descartar de antemano los beneficios comerciales.

“No solo se trata de si se adopta o no este acuerdo comercial, sino también de qué medidas tenemos que implementar para que el país y para que todos podamos sacar el mejor provecho de este acuerdo en caso de que se adopte o, en su defecto, que no se adopte”, expresó la mandataria.

La presidenta instruyó al Comex a trabajar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en un análisis detallado de las consecuencias de la adhesión. El objetivo será establecer cuáles sectores podrían resultar perjudicados y qué medidas de compensación serían necesarias.

La próxima reunión de coordinación se realizará el lunes en la Presidencia, con la participación del vicepresidente Francisco Gamboa y los ministros vinculados al proceso, incluido el expresidente y ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves.

El plazo para definir la posición del país se aproxima. Entre el 23 y el 27 de noviembre está prevista una reunión en Vietnam, antes de la cual Comex deberá decidir si firma el acuerdo. Posteriormente, la Presidencia determinará si lo remite a la Asamblea Legislativa.

El CPTPP reúne a 12 economías, entre ellas Japón, Canadá, Australia, México y el Reino Unido. Para Costa Rica, la adhesión permitiría establecer nuevas relaciones comerciales con Japón, Nueva Zelanda, Brunéi, Australia, Vietnam y Malasia.

Laura Fernández

Presidenta de la República “Todas esas posiciones tienen mi total respeto, son válidas y merecen plena consideración. No me imagino a Zarcero sin lecherías, pero tampoco me imagino a Costa Rica sin industria médica de alta tecnología o sin mercados para colocar nuestras exportaciones”.

Víctor Pérez

Presidente Cadexco “La incorporación a nuevos acuerdos comerciales representa un paso natural en la apertura comercial y la integración a las cadenas globales que el país ha defendido desde hace muchos años, generando valor para el sector productivo y para las familias costarricenses que se benefician de la actividad exportadora”.

Rodney Salazar

Presidente Crecex “El acuerdo se tiene que dar. Costa Rica tiene que seguir por la vía del desarrollo económico que ha traído durante varias décadas el comercio exterior. El sector agropecuario debe ser atendido con políticas públicas que le ayuden a competir, pero tampoco se puede frenar el desarrollo del comercio”.

Óscar Arias Moreira

Presidente CNAA “Entrar con cero aranceles para algunos sectores como el lácteo, palmero, caficultor u hortícola es entrar a jugar en una cancha completamente dispareja por situaciones muy dispares en cuanto a los sistemas de producción. La expectativa es que estas distorsiones se corrijan o el Gobierno postergue este ingreso”.

Ivannia Quesada

Presidenta CNPL “Ponemos en riesgo el desarrollo socioeconómico de todos los pueblos del país donde hay lecherías por la importación de productos. En el Acuerdo Transpacífico tenemos potencias en la producción de lácteos y una gran cantidad de fincas lecheras se verán desplazadas”.