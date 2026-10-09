Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) abriría nuevas oportunidades para que profesionales canadienses y de otros países ofrezcan sus servicios en el país, una situación que genera preocupación por sus posibles implicaciones para la regulación del ejercicio profesional.

Alejandro Quesada, productor de leche y carne, cuestionó que el Gobierno no haya explicado suficientemente los alcances de estos compromisos, pese a la relevancia que la propia ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, atribuye al acuerdo.

“Es un tratado de una envergadura muy grande y eso es lo que pedimos, transparencia, que nos expliquen”, manifestó Quesada.

La preocupación surge, entre otros aspectos, por la información divulgada por el Gobierno de Canadá sobre las oportunidades que obtendrían sus proveedores de servicios con el ingreso de Costa Rica al acuerdo comercial.

Según esa información oficial, los profesionales canadienses tendrían mayores facilidades para identificar y aprovechar oportunidades de negocio en el mercado costarricense, particularmente en áreas como arquitectura, ingeniería y planificación urbana.

Imagen tomada de la página oficial del gobierno de Canadá.

El documento también menciona mejoras en transparencia y previsibilidad para los servicios contables, de auditoría, veterinarios y jurídicos.

Quesada considera que estos alcances deben discutirse públicamente, especialmente por sus posibles efectos sobre los requisitos que deben cumplir los profesionales para ejercer en Costa Rica.

“Canadá habla de cómo ya se van a beneficiar sus profesionales en ciertas profesiones para acceder a oportunidades de trabajo en el país sin ninguna objeción, como hay en este momento gracias a las colegiaturas”, señaló.

El productor relacionó el tema con las discusiones nacionales sobre los colegios profesionales y las iniciativas para modificar su funcionamiento. A su criterio, la posibilidad de reformar estas organizaciones debe analizarse por separado de los compromisos que el país asumiría mediante un tratado comercial.

“Se puede hacer una reforma de los colegios, pero que protegen al profesional; eso es una realidad y eso es una realidad que se podría romper con este tratado y de la que no se está hablando lo suficiente”, advirtió.

La información divulgada por Canadá no establece que los profesionales extranjeros puedan ejercer automáticamente en Costa Rica ni confirma que se eliminarán las colegiaturas. El alcance de las oportunidades dependerá de los compromisos específicos del tratado y de las condiciones aplicables a cada profesión.