Transnica reanudará servicio de buses entre Managua y San José

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El Tribunal Administrativo de Transporte (TAT) acogió una medida cautelar solicitada por la empresa Transnica S.A. y suspendió temporalmente los efectos del acuerdo del Consejo de Transporte Público (CTP) que dispuso no renovar su permiso para prestar el servicio internacional entre San José y Managua.

La resolución dictada el 2 de octubre determina que, mientras se mantenga en trámite y se resuelva por el fondo el recurso de apelación presentado por la empresa de transportes, se debe preservar la posibilidad de brindar el servicio.

“Como consecuencia de esta resolución, Transnica prepara la reanudación de sus operaciones regulares entre San José y Managua a partir de la próxima semana, en sus horarios habituales. El día exacto de reinicio del servicio será comunicado oportunamente mediante los canales digitales oficiales de la empresa”, informó Transnica a sus usuarios.

Además, el tribunal administrativo ordenó al CTP comunicar esta resolución a la Dirección General de la Policía de Tránsito para que se le permita la circulación ordinaria de las unidades de la empresa.

Los canales digitales de la autobusera se mantienen activos para la compra de boletos y atención de consultas de los pasajeros mientras se ponen en circulación las unidades.

Foto: Cortesía.

Cabe recordar que el CTP denegó la renovación alegando que la empresa solo tenía inscritos 7 de los 19 autobuses exigidos como flota óptima.

Sin embargo, la empresa defendió que, tras la pandemia, la demanda transfronteriza cayó, por lo que había solicitado formalmente reducir la flota a 5 unidades y ajustar los horarios, gestión que no fue resuelta antes de aplicarle la cancelación.