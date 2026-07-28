Transnacional invertirá en planta de manufactura en Grecia

La empresa transnacional MWS Wire Industries anunció sus planes para invertir en una planta de manufactura en el Parque Activa en la Zona Franca y Parque Industrial en la zona de Grecia en Alajuela.

Las instalaciones iniciarían operaciones en el 2027 y se enfocarán en la fabricación y procesamiento de cables de precisión para la industria de dispositivos médicos.

“Costa Rica se ha convertido en un centro importante de innovación y manufactura para la industria de ciencias de la vida, y nos entusiasma establecer una presencia local que nos permita atender mejor a nuestros clientes en la región. Al estar más cerca de nuestros clientes, podemos acompañar decisiones críticas de ingeniería desde etapas más tempranas, responder con mayor rapidez a los requerimientos técnicos y ofrecer productos de cable de precisión a la medida, que cumplan con las altas exigencias de la industria de dispositivos médicos”, indicó Benjamin Konrad, presidente de MWS Wire Industries.

Según explicó la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), la operación amplía y fortalece la cadena de valor que ofrece Costa Rica a la industria.

Agregaron que la empresa busca profesionales con perfil técnico y conocimiento de ingeniería, con interés en procesos de manufactura altamente especializados que apoyan la producción de tecnologías médicas críticas utilizadas alrededor del mundo.

En los primeros seis meses del año, la industria de dispositivos médicos suma más de $5 mil millones en exportaciones de bienes.