Transnacional inaugura planta de manufactura médica

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La compañía estadounidense Solesis inauguró su primera planta de manufactura en el país. La inversión para la construcción de las instalaciones superó los $5 millones y estiman una generación de empleo de 100 personas con el inicio de operaciones.

El edificio se ubica en la Zona Franca Green Park, en el Coyol de Alajuela.

“Este es un paso importante no solo para la compañía, sino también para el ecosistema de ciencia en Costa Rica que atrae a empresas líderes en tecnología médica. El país ha construido una reputación con una fuerza laboral especializada, con un fuerte ambiente regulatorio que garantiza calidad, instituciones que brindan acompañamiento y una cultura que prioriza la salud y la educación. Todo esto convirtió a Costa Rica en lugar ideal para nuestra expansión”, indicó John Witkowski, presidente y CEO de Solesis.

Planta de manufactura médica. Foto: Wilbert Hernández.

Solesis se dedica al desarrollo y fabricación de soluciones de salud basadas en textiles y polímeros para las industrias de dispositivos médicos y biofarmacéuticos.

La planta es la primera en el país dedicada a la producción de componentes textiles implantables, dispositivos y componentes basados en polímeros, y tecnologías de un solo uso.

Planta de manufactura médica. Foto: Wilbert Hernández.

“Estamos celebrando que más empresas de este sector continúan confiando en Costa Rica como un socio confiable y a largo plazo. Costa Rica, desde hace tres décadas,le apostó a la apertura comercial a ser un país donde las exportaciones y la inversión extranjera son un reconocimiento del desarrollo económico que buscamos como país”, agregó Indiana Trejos, ministra a.i de Comercio Exterior.

La industria médica representó el 48% de las exportaciones del país durante el 2025, equivalente a $10.927 millones.