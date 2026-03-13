La Policía de Tránsito atendió en promedio un accidente vial cada 6,5 minutos durante el primer bimestre de 2026.

En total, los agentes realizaron 13.096 desplazamientos para atender accidentes en enero y febrero, lo que equivale a unos 222 casos diarios, las 24 horas del día y durante toda la semana.

Según datos de la Dirección General de la Policía de Tránsito, la cifra representa un aumento cercano al 20% respecto al mismo periodo del 2025, cuando se registraron 10.921 percances, es decir, 2.175 accidentes menos que este año.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Mauricio Aguilar.

El director de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez, explicó que la atención de estos incidentes puede provocar la ausencia temporal de oficiales en algunos puntos de regulación vial, especialmente durante las horas de mayor circulación.

“Venimos haciendo esfuerzos para aumentar la cantidad de oficiales, más de 80 en el último año, lo que nos permitió volver a superar, luego de muchos años, las 700 personas en servicio. Esperamos sumar en los próximos meses un nuevo grupo de más de 20 cadetes que ya se están capacitando”, indicó Sánchez.

Durante el primer bimestre del año, los accidentes dejaron 2.480 personas heridas y 113 fallecidos en el sitio del percance, lo que representa 660 lesionados y 11 muertes más que en el mismo periodo del 2025.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

Las autoridades señalan que las principales causas de mortalidad en carretera son el exceso de velocidad, con 44 fallecidos, y la invasión de carril contrario, con 22 casos.

Las víctimas mortales se concentran principalmente en personas jóvenes de entre 21 y 40 años.