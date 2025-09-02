El tránsito en el cruce de Barreal de Heredia estará regulado esta semana y la próxima, debido a trabajos de perfilado y recarpeteo como parte del proyecto que busca habilitar un nuevo carril de giro derecho en ese sector.

Según informó la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, el miércoles 3 y jueves 4 de setiembre, así como el lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de setiembre, se aplicará paso regulado entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Las labores se ejecutarán entre el puente sobre el río Bermúdez y el cruce del Super Charlie (actualmente Musmanni), además de 100 metros hacia el norte (La Carpintera) y 100 metros hacia el oeste (Barreal y CENADA).

Rutas alternas

Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar vías alternas para evitar contratiempos.

Por el Real Cariari , retomando la ruta 106 en el sector del Conservatorio Castella.

, retomando la ruta 106 en el sector del Conservatorio Castella. Por el conector cercano al río Bermúdez, en sentido este-oeste.

Para vehículos livianos, por el Real Santamaría hacia Guararí, saliendo al sector del hospital de Heredia.



Cruce en Barreal de Heredia. Foto: MOPT.

Objetivo del proyecto

El nuevo carril de giro derecho permitirá que los conductores que se dirigen hacia el norte no deban esperar cuando el tránsito hacia CENADA (izquierda) esté saturado, lo que agilizará la movilidad en uno de los puntos más transitados de la provincia.

Además, con la habilitación del carril adicional, se generarán condiciones para que los semáforos del cruce, actualmente intermitentes, entren en funcionamiento en sus diferentes fases, regulando de mejor manera la circulación.

Los trabajos comenzaron a mediados de agosto y, según el CONAVI, quedarán listos a mediados de este mes de setiembre.