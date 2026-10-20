Transfieren recursos de Cen-Cinai y atención a indigentes a pensiones

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Recursos por ¢250 mil millones destinados a servicios de atención infantil, aseguramiento de personas indigentes y bonos de vivienda se trasladarían a pensiones no contributivas y otros programas sociales mediante la moción 18 al presupuesto nacional de 2027.

La propuesta reduce en ¢56 mil millones los recursos de los Cen-Cinai, en ¢159 mil millones la transferencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para atender a personas indigentes y en ¢33 mil millones los fondos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). También rebaja ¢911 millones para el programa de prestación alimentaria y la Red de Cuido Infantil del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

“Se nos está haciendo frecuente desvestir un santo para vestir otro. Sinceramente, lo que estamos haciendo es trasladar la precariedad de un sector vulnerable a otro sector vulnerable”, manifestó la diputada Diana Murillo, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien apoyó la moción bajo protesta.

La legisladora justificó su voto en la necesidad de evitar que la falta de recursos afecte a otros programas sociales, aunque responsabilizó al Gobierno por la distribución presupuestaria. A su criterio, la propuesta obliga a los diputados a escoger entre poblaciones que requieren atención estatal.

La moción destina ¢145 mil millones adicionales al Régimen No Contributivo de Pensiones de la CCSS. También asigna ¢27 mil millones al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ¢31 mil millones al IMAS y ¢12 mil millones al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

“Esta moción pretende presentar como solución social una competencia básica de necesidades. Una familia puede necesitar y, de hecho, lo necesita al mismo tiempo, una pensión para la abuela, una pensión infantil para la niña, aseguramiento integral de los ingresos y un apoyo para acceder a la vivienda. ¿Por qué ponerlos a competir?”, cuestionó Antonio Trejos, diputado del Frente Amplio.

Trejos sostuvo que reducir los servicios de cuido puede afectar las posibilidades de las madres de trabajar o estudiar. Además, advirtió que recortar recursos para vivienda disminuye la capacidad de atender a las familias que requieren un bono habitacional.

Nogui Acosta, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió la moción presentada, argumentando que refleja con mayor claridad las verdaderas necesidades de los programas sociales.

“Ustedes saben cuánto le tocaba Conapdis de acuerdo con la ley. ¢3 mil millones. ¿Sabe cuánto necesita Conapdis hoy? Más de ¢12 mil millones y esta moción tiene esos recursos”, defendió el diputado.

Acosta argumentó que la distribución de los recursos de Fodesaf responde a disposiciones legales y que las partidas disponibles son limitadas. También rechazó que el número de bonos de vivienda dependa únicamente del presupuesto, pues atribuyó parte de la dificultad al costo de los materiales de construcción.

La propuesta agrega ¢15 mil millones al programa Avancemos, ¢4 mil millones para alimentos de comedores estudiantiles y ¢2 mil millones para contratar servicios de preparación de comidas. Asimismo, asigna ¢4.222 millones a Conapam para financiar asociaciones y fundaciones que atienden a personas adultas mayores.

En total, los recortes y aumentos de la moción suman ¢250 mil millones.