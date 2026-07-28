Transferencias de tiempo marcan coordinación entre bancadas opositoras

Durante los dos primeros meses de funciones de la nueva Asamblea Legislativa, tres de las cuatro bancadas de oposición que integran el denominado bloque democrático cedieron parte de su tiempo para el debate de proyectos y el control político a legisladores del Partido Frente Amplio (FA).

La práctica ocurrió principalmente dentro de la propia fracción frenteamplista, cuyos diputados transfirieron minutos a los legisladores que asumían la vocería de determinados temas. Sin embargo, también se registraron cesiones de tiempo de integrantes de otras bancadas opositoras hacia diputados del FA.

Aunque esta medida no es recurrente, esta tendencia fue más visible durante la discusión de proyectos de alto impacto, como la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, que plantea la apertura del mercado eléctrico y no recibió el respaldo de las bancadas de oposición.

Una revisión de 45 actas del Plenario Legislativo, correspondientes a las sesiones celebradas entre el 1º de mayo y el 22 de julio, revela que, durante ese período, diputados de fracciones como la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Liberación Nacional (PLN), la segunda bancada con mayor número de legisladores en el Plenario, cedieron algunos de sus minutos de intervención a representantes del FA.

Específicamente; José María Villalta, Antonio Trejos y Edgardo Araya fueron los diputados frenteamplistas que acumularon la mayor cantidad de tiempo cedido por integrantes de su propia agrupación y de otras bancadas del bloque opositor.

Hasta el 22 de julio, Villalta, jefe de la bancada frenteamplista, acumuló al menos 60 minutos cedidos por diputados de su misma fracción y de otros partidos de oposición.

Por ejemplo, el 18 de mayo, durante el primer debate del proyecto de asociaciones público-privadas, la diputada frenteamplista María Eugenia Román le cedió 20 minutos de su tiempo a Villalta. Asimismo, la diputada del PLN, Karen Alfaro le transfirió 14 minutos durante el primer debate del proyecto de Armonización Eléctrica.

“La cesión de tiempo es un mecanismo que existe en el reglamento legislativo. Nosotros hacemos uso de ese mecanismo. Cuando nos han pedido ceder tiempo, lo hemos cedido y cuando necesitamos más tiempo se lo pedimos a las otras fracciones. Me parece que es parte de la cortesía parlamentaria que permite que haya un debate fluido”, señaló Villalta a Grupo Extra.

José María Villalta Jefe de fracción del FA “Hasta ahora encontrado una actitud muy positiva y pues siempre hay algún diputado dispuesto a hacer a ceder su tiempo si no lo van a usar y eso contribuye a que el debate sea más rico, no hay ningún problema con eso”.



Además, aseguró que utiliza el mecanismo cuando tiene “temas importantes que plantear” y afirmó que no existe una “estrategia oficial” para administrar el tiempo de las intervenciones.

“A veces hay debates donde uno tiene temas importantes que decir, argumentos importantes que plantear y uno, tal vez con más experiencia, sabe que existe ese mecanismo y pues lo he usado cuando he necesitado hacerlo”, señaló Villalta.

Por su parte, Antonio Trejos recibió un acumulado de al menos 39 minutos cedidos por legisladores de su propia agrupación y de otras fracciones.

El martes 26 de mayo, la diputada de la CAC, Claudia Dobles le cedió parte de su tiempo durante el debate por el fondo de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, correspondiente al expediente 23.414. Esto le permitió al diputado frenteamplista acumular 27 minutos para cuestionar el proyecto.

Horas más tarde, cuando el tiempo reglamentario de Trejos ya se había agotado, el diputado liberacionista Jesús Calderón intervino para cederle directamente cinco minutos de su propio tiempo de palabra.

La transferencia le permitió a Trejos tomar el micrófono por tercera vez durante la sesión y profundizar en temas como la “canibalización de la energía solar”.

En tercer lugar, figura el diputado del FA, Edgardo Araya. Durante el primer debate del proyecto de Armonización Eléctrica, la subjefa de fracción del PLN, Iztarú Alfaro Guerrero, le cedió hasta 15 minutos de su tiempo. Según el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, la cesión de tiempo de diputados liberacionistas a legisladores del FA no ha sido una práctica continua.

“En realidad no ha sido una práctica sistémica, digamos, o sistemática. En ocasiones se ha hecho para justamente potenciar ciertas discusiones y debates, pero en general, no ha sido una práctica constante”, señaló Ramírez.

En el caso del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), las cesiones de tiempo registradas durante el período analizado se concentraron dentro de su propia fracción.

Los diputados no cedieron minutos a legisladores de otras agrupaciones políticas, sino que transfirieron sus tiempos a voceros de su misma bancada.

El análisis de las actas del Plenario expone que, entre el 1º de mayo y el 22 de junio, al menos seis diputados cedieron parte de su tiempo a legisladores del FA. No obstante, después de proyectos como el de Armonización Eléctrica, se observó que la práctica fue menos recurrente.

Sin embargo, el politólogo Sergio Araya señaló que, al menos en períodos legislativos anteriores, no ha sido usual que integrantes de distintas bancadas intercambien minutos de manera reiterada.

Diputados con mayor experiencia

Araya explicó que cada bancada suele tener su propia estrategia para distribuir el uso de la palabra, especialmente durante el control político y las discusiones de proyectos relevantes.

Según el especialista, el otorgamiento de tiempo de diputados de una fracción a legisladores de otra bancada podría responder, durante este período, al interés de “tratar de proyectar una imagen de bloque democrático”.

“Y en segundo lugar, capitalizando a aquellos integrantes de una de las bancadas que tienen algunas virtudes o algunas características que hoy son fortaleza, ya porque han sido diputados previamente, tienen experiencia en el ejercicio parlamentario o porque son asesores de la anterior legislatura”, consideró Araya.

Tanto Villalta como Edgardo Araya asumieron una curul por segunda ocasión, mientras que María Eugenia Román se desempeñó como asesora del FA durante el período legislativo anterior.

Según Araya, cuando se evidencia un patrón en la distribución del uso de la palabra, este podría interpretarse como parte de una estrategia para hacer frente al oficialismo en proyectos de interés, aunque los diputados descartan que se trata de una “estrategia” y que responde a una cortesía parlamentaria que muestra la unidad del bloque opositor.

“Eso ocasionalmente podría ser una circunstancia casual, pero cuando ya se va evidenciando un patrón, sí parece que existe una estrategia que, puede ser fundamentada en esas posibles expectativas de generar una imagen de frente común ante el oficialismo, ante determinados temas cuya sensibilidad desde el oficialismo podría suponer que serían factor para quebrantar ese frente que han hecho estas bancadas”, puntualizó Araya.

Por su parte, la politóloga Cecilia Cortés aseguró que esto dejaría entrever que el FA tiene una amplia injerencia en la narrativa del bloque opositor.