Tráiler vuelca y cae sobre motociclista: víctima murió en el lugar  

Un motociclista murió la madrugada de este martes, luego de que un cabezal volcara y cayera sobre él en la Ruta Interamericana Sur, a la altura de El Guarco, en Cartago.

La víctima, un hombre que aún no ha sido identificado, falleció en el sitio.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, frente a Cabinas Las Cuadras, sobre la ruta 2. Equipos de la Cruz Roja y otros cuerpos de emergencia atendieron la escena, donde encontraron al motociclista atrapado bajo la estructura del vehículo pesado.

“Aparentemente es un hombre que se desplazaba en una motocicleta y en un momento dado, por razones que se investigan, un cabezal habría volcado y habría caído encima de este. A raíz de esta situación fallece en el sitio”, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Para recuperar el cuerpo fue necesario utilizar equipo hidráulico debido a que la víctima permanecía prensada bajo el tráiler. El conductor del vehículo de carga recibió atención médica en el lugar y se encontraba estable.

El paso por la Ruta Interamericana Sur permanece completamente cerrada mientras los agentes judiciales realizan el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

El cuerpo de la víctima será remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente y el caso continúa bajo investigación para determinar las causas del accidente.