Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en Monterrey de San Carlos, a unos 2 kilómetros en dirección hacia La Fortuna, dejó como saldo 2 persona graves y al menos 3 más heridas, según reportes preliminares de los cuerpos de emergencia.

El incidente se registró cuando un tráiler se volcó y terminó impactando un vehículo contra un paredón, lo que provocó que uno de los ocupantes quedara atrapado entre la estructura.

Video: corresponsal Mariluz Rojas.

Al lugar se desplazaron unidades de emergencia que trabajan en la atención de los afectados.

De acuerdo con la información, 2 de los pacientes ya fueron trasladados en condición crítica (categoría roja) al Hospital de San Carlos, mientras que otras 2 personas fueron trasladadas en condición amarilla a la Clínica La Fortuna y una última está siendo valorada en el sitio para determinar la gravedad de sus lesiones y su eventual traslado a un centro médico.

Aparatoso accidente en San Carlos. Foto: correpsonsal Mariluz Rojas.

Las autoridades se mantienen a la espera de más detalles sobre el estado de salud de los heridos y para determinar las causas del aparatoso accidente.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.