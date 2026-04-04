Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en Monterrey de San Carlos, a unos 2 kilómetros en dirección hacia La Fortuna, dejó como saldo 2 persona graves y al menos 3 más heridas, según reportes preliminares de los cuerpos de emergencia.
El incidente se registró cuando un tráiler se volcó y terminó impactando un vehículo contra un paredón, lo que provocó que uno de los ocupantes quedara atrapado entre la estructura.
Al lugar se desplazaron unidades de emergencia que trabajan en la atención de los afectados.
De acuerdo con la información, 2 de los pacientes ya fueron trasladados en condición crítica (categoría roja) al Hospital de San Carlos, mientras que otras 2 personas fueron trasladadas en condición amarilla a la Clínica La Fortuna y una última está siendo valorada en el sitio para determinar la gravedad de sus lesiones y su eventual traslado a un centro médico.
Las autoridades se mantienen a la espera de más detalles sobre el estado de salud de los heridos y para determinar las causas del aparatoso accidente.
Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.