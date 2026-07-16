Tráiler se vuelca y colapsa tránsito frente a Zona Franca 

Un vehículo articulado se salió de la Ruta 1, frente a la entrada de la Zona Franca Propark, en Alajuela, y volcó sobre la vía paralela, lo que obligó al cierre del paso en ambos sentidos.

El accidente ocurrió a las 4:58 de la madrugada, específicamente en el sentido Alajuela-San José, sobre la carretera paralela, casi al frente de las instalaciones de Dos Pinos.

A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades informaron que no se reportan personas heridas, por lo que únicamente se registran daños materiales.

Vuelco de tráiler. Foto: corresponsal Roger Soto.

El vehículo pesado permanece atravesado en la vía mientras se realizan las labores para retirarlo, por lo que se recomienda a los conductores buscar rutas alternas y tomar precauciones si transitan por el sector durante las próximas horas.

Con información del corresponsal Roger Soto.