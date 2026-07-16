Tráiler se vuelca y colapsa tránsito frente a Zona Franca 

Un vehículo articulado se salió de la Ruta 1, frente a la entrada de la Zona Franca Propark, en Alajuela, y volcó sobre la vía paralela, lo que obligó al cierre del paso en ambos sentidos.
El accidente ocurrió a las 4:58 de la madrugada, específicamente en el sentido Alajuela-San José, sobre la carretera paralela, casi al frente de las instalaciones de Dos Pinos.
A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades informaron que no se reportan personas heridas, por lo que únicamente se registran daños materiales.
El vehículo pesado permanece atravesado en la vía mientras se realizan las labores para retirarlo, por lo que se recomienda a los conductores buscar rutas alternas y tomar precauciones si transitan por el sector durante las próximas horas.
Con información del corresponsal Roger Soto.