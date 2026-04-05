Tráiler con 250 cilindros de acetileno se vuelca y deja vía cerrada

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un tráiler articulado que transportaba aproximadamente 250 cilindros de acetileno se volcó este domingo en la Ruta 2, a la altura de El Guarco, San Isidro en Cartago, del restaurante la Chonta, 50 metros hacia Pérez Zeledón.

El accidente provocó el cierre total de la vía que comunica Pérez Zeledón con San José.

Camión se volcó en plena vía.

“Además de las unidades de la Estación de Cartago que están en escena, está en ruta la unidad de Materiales Peligrosos de Bomberos y una ambulancia de soporte avanzado de vida de Bomberos”, indicó el Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el reporte preliminar, debido a la magnitud del accidente, hay algunos cilindros con fuga.

Camión se volcó en plena vía.

La Cruz Roja Costarricense también se desplazó al sitio y atendió al conductor del vehículo pesado, quien fue trasladado a un centro médico en condición urgente.

Las autoridades mantienen el operativo en el lugar mientras se realizan labores para asegurar la escena y remover el vehículo, por lo que la ruta permanece completamente cerrada en este punto.

Camión se volcó en plena vía.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas mientras se normaliza el tránsito en la zona.