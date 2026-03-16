El Club Sport Cartaginés recibió al Deportivo Saprissa en el Estadio José Rafael “Fello” Meza por la jornada 12 del campeonato nacional, en donde el equipo brumoso venció 2-1 al equipo morado.

En la primera mitad el encuentro fue bastante parejo para ambos equipos. En el minuto 23’ el delantero panameño Tomás Rodríguez tuvo una acción clara para adelantarse en el marcador con un potente remate que el guardameta Kevin Briceño atajaba de gran manera.

El Cartaginés volvía a sufrir la lesión de otro delantero más ya que Nicolás Vargas pidió el cambio en el minuto 43’ por una molestia en la rodilla.

La igualdad en el marcador se mantendría hasta el minuto 45+6’, ya que Jefferson Brenes luego de un pase de Bancy Hernández abría el marcador tras una gran jugada individual que dejaba mal posicionado a Diego Mesén y el diez morado le daba la ventaja a Saprissa en los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad en el 49’ Tomás Rodríguez volvía a tener nuevamente una oportunidad clara de gol, esta vez un cara a cara con Kevin Briceño, donde el guardameta atajó de gran manera y salvaba del segundo gol morado al conjunto blanquiazul.

Al minuto 55’ Geancarlo Castro anotaba el empate en el marcador para el Cartaginés tras un gran cabezazo luego de un centro de Suhander Zúñiga. Tras el gol brumoso el Deportivo Saprissa buscaba el empate en el marcador y Briceño salvaba con el rostro un remate a quemarropa de Luis Javier Paradela luego de soltar un balón en el centro.

El Cartaginés no se quedaba atrás y Suhander Zúñiga buscó adelantar al cuadro brumoso en el partido con un potente remate al borde del área que estrellaba en el poste de la portería de Abraham Madríz. En el 79’ Christopher Núñez le daba vuelta al marcador luego de una gran jugada individual de Marcelo Pereira, quien le dio el pase al número diez brumoso para que colocara el balón en la esquina derecha del marco de Madríz.

En el minuto 90+2’ Kevin Briceño volvía a ser protagonista salvando un remate de Ariel Rodríguez.

En la reposición ambos equipos siguieron en busca de la anotación, pero luego de ocho minutos no lograron concretar las oportunidades de gol y el Cartaginés se llevó los tres puntos valiosos que lo dejan como líder del campeonato.

El conjunto de Amarini Villatoro se enfrentará a Pérez Zeledón, mientras que el Deportivo Saprissa se verá las caras ante San Carlos el próximo domingo.