Colaborador Deportes: Francisco Brenes Herrera

Novak Djokovic ha tomado la decisión de mudarse con su familia a Atenas, Grecia, tras ser acusado de “traidor” por el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić. La controversia surgió luego de que el tenista expresara su apoyo a las protestas estudiantiles que exigen nuevas elecciones y responsabilidades por el colapso de una estación ferroviaria en Novi Sad que dejó 15 muertos.

En respuesta a la presión política, Djokovic ha adquirido una residencia en el exclusivo barrio costero de Glyfada, en el sur de Atenas, donde vive con su esposa Jelena y sus hijos Stefan y Tara. Además, ha inscrito a sus hijos en una escuela local y ha comenzado a entrenar en un club de tenis de la ciudad.

La mudanza también tiene repercusiones en el ámbito deportivo. El Torneo de Belgrado, que Djokovic posee, se trasladará a Atenas en noviembre de 2025, renombrándose como el “Hellenic Championship”. Esta decisión ha sido interpretada como una respuesta a las tensiones políticas en Serbia.